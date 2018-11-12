Twitter включит функцию, которую ждали очень давно

Руководитель Twitter Джек Дорси заявил, что в его соцсети скоро появился функция редактирования опубликованных твитов.

«Многие наши пользователи хотят кнопку редактирования твитов, чтобы исправить опечатку, которую они сделали», - отметил Дорси на конференции в Нью-Дели.

Однако по словам руководителя «Твиттера», редактура будет доступна ограниченное время. В первую очередь для того, чтобы известные личности и лидеры общественного мнения не могли отказаться или значительно откорректировать свои заявления, сообщает The Next Web.

Разговоры об этой функции ведутся с 2016 года, но только сейчас речь о нововведении зашла всерьез. В 2017 году Twitter увеличил размер твита до 280 символов.