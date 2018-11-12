Козак рассказал Путину о мерах стабилизации цен на бензин

Ситуация с ценами на рынке нефтепродуктов должна быть рыночной, однако эта сфера нуждается в регулировании. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства.

В ходе беседы Путин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку и попросил доложить, какие меры принимаются для сдерживания потребительских цен на топливо. В частности, президент отметил, что в регулировании нуждается деятельность розничных игроков рынка, многие из которых «накручивают» цены за счет необоснованного высокого количества посредников.

«Даны поручения Федеральной антимонопольной службе, Роспотребнадзору и Росстандарту для обеспечения усиленного контроля деятельности так называемых независимых автозаправочных станций», - отметил вице-премьер, отвечая на вопрос президента.

Козак также добавил, что «независимые» заправки в данный момент занимают более 60% рынка, и все они в ближайшее время будут проверены соответствующими регулирующими органами. Кроме того, специалисты намерены выявить нарушителей антимонопольного законодательства в этой сфере.