Во Франции Меркель перепутали с женой Макрона: видео

Во Франции канцлера Германии Ангелу Меркель перепутали с первой леди Франции Брижит Макрон. Курьезный случай произошел во время торжеств по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны.

В коммуне Ретонд департамента Уаза президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель общались с собравшейся публикой. На встрече пожилая француженка пожала руку французскому лидеру, затем обратилась к стоявшей рядом Меркель и назвала ее «мадам Макрон».

Глава немецкого правительства представилась по-немецки. Судя по кадрам, опубликованных BFMTV, пенсионерка, которой недавно исполнилось 100 лет, осталась уверена, что общается с супругой главы Франции. Любопытно, что 65-летняя Брижит Макрон старше канцлера ФРГ всего на один год.

Одиннадцатого ноября 1918 года в коммуне Ретонд было подписано Компьенское перемирие. Участие в мероприятиях по случаю окончания Первой Мировой войны приняли лидеры более 70 стран.