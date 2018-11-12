СМИ: оскандалившаяся свердловская чиновница отделалась выговором за высказывания о молодежи

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких получит выговор за свое резонансное высказывание о государственной политике. Решение о таком наказании принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

Как сообщает издание Ura.ru, глава Свердловской области принял такое решение после обстоятельного разговора со своей подчиненной. Вернется ли чиновница к исполнению своих обязанностей, в материале не уточняется.

Скандал, связанный с чиновницей департамента молодежной политики, разразился после того, как в сеть попали ее высказывания о демографической политике. В частности, Глацких заявила, что «государство вам ничего не должно», поскольку «никто не просил вас рожать».

Позже Глацких извинилась за свои слова и посетовала на интерпретацию, которая вырвала их из контекста, в то время как она всего лишь хотела «мотивировать молодежь». Была инициирована служебная проверка, чиновницу заочно отстранили от исполнения обязанностей.