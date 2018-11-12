Скандально известный блогер попал в ДТП

Амиран Сардаров, известный как автор YouTube-канала «Дневник хача», попал в ДТП в Москве. Об этом блогер сам рассказал в своем посте в Instagram.

В своем коротком видео Амиран Сардаров отметил, что женщина отвлеклась на телефон и на полном ходу врезалась в его машину. При этом блогер сказал, что «главное, все живы, и женщина цела». Один из пользователей в комментариях пошутил, что девушка не увидела автомобиль, потому что смотрела финал «Хачу миллион».

Амиран Сардаров стал известен благодаря своему каналу «Дневник хача», который он создал в 2015 году. Самые известные проекты блогера – «Хачу невесту» и «Хачу миллион».