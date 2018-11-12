ГИБДД не будет штрафовать водителей без зимних шин

Автомобилистов не будут штрафовать за отсутствие зимней резины на шинах в холодное время года. Ранее сообщалось, что после вступления в силу изменений в технический регламент Таможенного союза якобы предусмотрены штрафы. В ГИБДД опровергли эту информацию.

С воскресенья, 11 ноября, в России начал действовать технический регламент о безопасности транспортных средств. Согласно принятому документу, грузовики и легковые автомобили массой не больше 3,5 тонн могут ездить на летней резине круглый год.

Ответственность за эксплуатацию транспортных средств, в которых отсутствуют зимние шины в соответствующее время года, в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена, сообщили в Госавтоинспекции.