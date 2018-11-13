В погоне за кэшбэком. Как заработать на своей кредитной карте

Зачем нужна кредитка? В первую очередь, чтобы покупать товары и услуги, когда на вашем счете недостаточно средств. Однако можно не только воспользоваться деньгами банка, для необходимой покупки, но еще и заработать на этом. Если успеть погасить долг в льготный период, проценты платить не придется, а за расходные операции и пополнение карты банк выплатит кэшбэк. Посмотрим, как можно заработать на расходах по кредитке.

Сегодня кредитная карта становится средством использования кредитных средств от банка практически бесплатно. Условия большинства карт, предлагаемых рынком, включают в себя grace период – это льготный период пользования клиентом кредитными средствами. По кредитной карте «Двойной кэшбэк» Промсвязьбанка grace период составляет 55 дней. Если клиент успевает погасить сумму задолженности в 55 дней, то ему не надо платить за пользование кредитными средствами.

Многие банки предлагают различные бонусные программы в зависимости от активности использования карты. Чем чаще заемщик пользуется такой картой, тем больше может получить. Основной принцип этих программ – возврат части средств клиента от покупок по карте – так называемый кэшбэк. Банки предлагают множество таких карт, но одна из самых выгодных – карта Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк», которая входит в топ-10 карт с кэшбэком по версии сайта Сравни.ру.

«Рост популярности банковских услуг в целом и кредитных карт в частности спровоцирован возвращением отложенного спроса предыдущих трех лет, россияне стали возвращаться к покупкам товаров и услуг, отложенным ранее», - прокомментировал аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев.

Рост популярности кредитных карт связан, в том числе, и с развитием цифровых технологий, считает, заместитель декана экономического факультета МГУ Сергей Труханов. Ими можно оплачивать покупки в интернете, дополнительно получая бонусы по различным программам лояльности.

«С помощью кредиток можно получать довольно существенные суммы – 5 - 10% от суммы покупок за месяц. И сегодня уже странно, если вы этим не пользуетесь», - прокомментировал Труханов.

По его словам, бонусы, которые можно получить с помощью кредитных карт условно можно разделить на два типа. Первый из них – это классический кэшбэк в виде денег. Второй – бонусы и мили, которые можно конвертировать в рубли или потратить на целевые вещи, например, на перелеты и гостиницы, в специальных магазинах-партнерах банка.

Смысл кэшбэка – возврат части средств за совершенные покупки – примерно одинаков у всех банков, а вот как именно банки его начисляют, серьезно различается. Начнем с того, что банки устанавливают разный уровень кэшбэка за различные виды покупок. Например, по всем покупкам может быть установлен кэшбэк 0,5-2%, некоторые исключены из начисления кэшбэка, а по определенным категориям можо заработать повышенный – от 5 до 10%. Категории кэшбэка банк определяет по МСС коду – международный четырехзначный код, который присваивается банком эквайэром каждой торговой точке и обозначает тип ее деятельности. В условиях карт с кэшбэком указывается перечень МСС-кодов, по которым начисляется повышенный возврат средств. Когда вы расплачиваетесь картой, банк видит этот код и определяет, будет ли от возвращать за покупку и сколько он вернет за покупку в этой категории.

Двойные бонусы

Промсвязьбанк выпускает принципиально новую высокодоходную кредитную карту «Двойной кэшбэк», по которой возвращается не только часть средств от покупок по карте, но также и за пополнение карты для погашения задолженности. Держателю кредитки «Двойной кэшбэк» возвращается 1% средств за все покупки, 10% от суммы покупок за счет кредитных средств в категориях повышенного начисления. Это покупки в кафе и ресторанах, кинотеатрах, оплата услуг такси и каршеринга.

Погашать задолженность – тоже выгодно, - за погашение задолженность Банк начисляет кэшбэк 1 % от суммы погашения.. Пополнить карту можно с помощью бесплатного перевода с карт ПСБ и сторонних банков в мобильном и интернет-банке Промсвязьбанка, внесением наличных на карту в банкоматах или терминалах ПСБ. Всего в месяц вы сможете получать кэшбэк до 2 000 баллов.

Начисленные баллы по карте «Двойной кэшбэк» легко конвертировать в рубли по курсу: 1 балл = 1 рубль. Кредитный лимит по карте составляет – от 15 000 до 600 000 рублей, льготный период – до 55 дней, а процентная ставка – 26% годовых.

«Отличительная особенность «Двойного кэшбэка» в том, что баллы начисляются не только за покупки, но и за пополнение в счет погашения задолженности. «Двойной кэшбэк» – универсальный финансовый инструмент, который дает клиентам возможность вернуть 10% средств, например, при покупке билета в кино и получить 1% от пополнения карты», – прокомментировал руководитель по развитию банковских карт Промсвязьбанка Михаил Ефремов.

Заказать карту «Двойной кэшбэк» очень просто – достаточно заполнить анкету на сайте банка, после этого специалист свяжется с вами и объяснит, как можно забрать вашу карту.

Льготный период или как заработать на своей кредитке

Говоря о кредитных картах, нужно остановиться на таком понятии, как льготный период или грейс-период.

Льготный период – это время, в течение которого банк не начисляет проценты на задолженность по карте. В большинстве случаев грейс-период распространяется только на безналичные операции – оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе через Интернет.

Это важный момент, который объясняет лайфхак, как еще можно заработать на своей кредитной карте. Получив зарплату, вы можете перевести ее на накопительный счет, на который начисляется процент. Например, воспользоваться новым счетом ПСБ «Акцент на процент» с доходностью до 8% годовых. До следующей зарплаты пользуйтесь кредитной картой, пользуясь при этом только функцией безналичной оплаты, но старайтесь не выходить за пределы размера зарплаты. В конце месяца, погасите задолженность и снова начинайте пользоваться кредиткой, а зарплату можете снова перевести на накопительный счет. Таким образом вы бесплатно воспользуетесь средствами банка, а еще получите процент по накопительному счету. Схема только на первый взгляд кажется сложной, ведь главное соблюдать два простых правила: не тратить больше зарплаты, гасить все в рамках льготного периода.