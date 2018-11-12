Пушилин победил на выборах главы ДНР

Денис Пушилин побеждает на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Он набрал 60,85% голосов после обработки 100% бюллетеней. Об этом журналистам сообщила глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

С большим отрывом на втором месте по результатам голосования оказался Роман Храменков (14,2%), Елена Шишкина набрала 9,3%, Роман Евстифеев - 7,75%, Владимир Медведев - 6,5%.

На выборах в парламент ДНР с 72,5% голосов лидирует возглавляемое Пушилиным движение «Донецкая республика».

Выборы в ДНР состоялись 11 ноября. Избранным считается тот кандидат, который получает наибольшее число голосов избирателей. Порога явки на выборах нет.

В Киеве выборы в ДНР и ЛНР не признают. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пообещал привлечь к уголовной ответственности «всех организаторов и участников» избирательного процесса в Донбассе.

Выборы в ДНР и ЛНР и реакцию Киева обсудят эксперты и журналисты в программе «Открытый эфир». Не пропустите новый выпуск 12 ноября в 21:35 на телеканале «Звезда».