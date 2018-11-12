Имя Егора Летова не вошло в финал конкурса на название аэропорта Омска

Имя российского рок-музыканта Егора Летова исключили из списка для голосования в конкурсе «Великие имена России», несмотря на то, что его кандидатуру активно поддерживали омичи. Ранее один из жителей города даже устроил небольшую акцию: он вышел на улицу с плакатом «Добро пожаловать в международный аэропорт имени Егора Летова».

В настоящий момент в шорт-листе значатся три имени: генерал Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов. Об этом сообщает местное издание NGS55.

Проект «Великие имена России» был запущен 11 октября. Финальное голосование продлится до 30 ноября, после чего станет известно, чьими именами будут названы 47 российских аэропортов.