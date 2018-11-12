На заводе по переработке цветного металла в Рязани вспыхнул крупный пожар

В Рязани на площади 2000 квадратных метров произошел пожар. Об этом сообщается на сайте по МЧС по Рязанской области.

Как сообщили очевидцы в паблике «Подслушано у водителей с Рязань», возгорание произошло на территории завода «Центролит». Они утверждают, что очаг возгорания находится на парковке.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что пожар произошел в цехе по розливу жидкости.

На место инцидента выехали девять пожарных автомобилей и 30 спасателей.