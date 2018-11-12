Мания Instagram: как предложили ограничить пользование соцсетью в Госдуме

Россиянам следует ограничить пребывание в социальной сети Instagram до одного часа в сутки, считает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

Милонов утверждает, что Instagram становится манией, с которой нужно бороться. Также депутат выступил с критикой в адрес блогеров, которые рекламируют на «прокачанных попах и "утиных" губах всякую косметику» и не отчисляют налоги в бюджет, сообщает АГН «Москва».

Милонов убежден, что именно из-за ликвидации пионерской организации и комсомола у людей появилась острая зависимость от социальных сетей.

Депутат предложил не ограничивать время пользования Instagram только тем компаниям, которые платят налоги и не нарушают закон.

Instagram – популярное мобильное приложение для обмена фото и видео с другими пользователями. Впервые Instagram появился в магазине App Store 6 октября 2010 года. На 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 млрд человек. В 2017 году 14,4 млн россиян пользовались этой соцсетью.