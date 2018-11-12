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«Яндекс» запустил рейтинг популярных сайтов

Александра Арсентьева
13:35 12.11.2018
Это первый публичный рейтинг, охватывающий все наиболее посещаемые ресурсы и отражающий интересы всей аудитории.
«Яндекс» запустил рейтинг популярных сайтов
Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press

Сервис «Яндекс.Радар» начал показывать рейтинг популярных среди жителей России интернет-проектов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рейтинг вошли 10 тысяч ресурсов, которые можно фильтровать по типу и тематике.

«“Яндекс.Радар” стал показывать рейтинг самых популярных у россиян интернет-проектов», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что это первый публичный рейтинг, охватывающий все наиболее посещаемые ресурсы и отражающий интересы всей аудитории.

В пресс-службе рассказали, что в рейтинг включены 10 тысяч самых популярных ресурсов. «Яндекс» рассчитывает их месячную аудиторию на основе обезличенной информации собственных продуктов - «Элементов Яндекса», «Браузера» и прочих.

В рейтинге рядом с каждым интернет-проектом указана минимальная оценка посещаемости, максимальную можно увидеть, если навести курсор. Для проектов, которые разрешили использовать сведения AppMetriсa и «Яндекс.Метрики» приведены точные значения. Благодаря сервису можно будет узнать посещаемость за день, долю аудитории приложений и среднее время, которое на сайте проводят пользователи.

«Яндекс.Радар» - сервис аналитики, позволяющий отслеживать посещаемость сайтов в России и популярность браузеров в РФ, Казахстане, Белоруссии и Турции.  

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