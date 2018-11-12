Астрономы впервые запечатлели вращение планеты вокруг другой звезды

Специалисты Европейской южной обсерватории смогли впервые проследить и запечатлеть, как одна из близлежащих экзопланет вращается вокруг своей звезды.

В обсерватории заявили, что специалисты совершили «большой шаг и начало новой эры в изучении и открытии экзопланет».

На кадрах видно, что планета вращается вокруг звезды, пролетая над кромкой диска в тот момент, когда сама звезда и газовый гигант обращены в сторону Земли. Наиболее интенсивно этот процесс проходил в период с 2014 по 2016 годы.

Сама планета бета Живописец была открыта в 2009 году при помощи телескопа VLT. На протяжении последних лет астрономы занимались ее изучением.