СМИ: грузовикам и автобусам разрешили ездить на летней резине круглый год

На территории России вступил в силу новый технический регламент о безопасности транспортных средств. С 11 ноября автобусы и грузовики могут круглый год ездить на летней резине. Такое решение утверждено Советом евразийской комиссии, передает газета «Коммерсантъ». При этом, страны-члены таможенного союза могут установить национальным законодательством требование для водителей грузовиков возить цепи.

В свою очередь, для владельцев легковых машин остается требование использовать в соответствующий период зимнюю резину. Но выписывать штрафы за нарушение ГИБДД по-прежнему не может: Государственная дума за несколько лет так и не ввела штрафы за данное нарушение.

Также сохранился штраф в размере 500 рублей за остаточную глубину протектора зимних шин менее 4 миллиметра, за установку на одну ось покрышек разных размеров, моделей, с разными рисунками протектора, а также нешипованных и шипованных покрышек.

Ранее сообщалось, что в России водителей возможно освободят от обязанности приклеивать на стекло знак при использовании зимней шипованной резины. С данной инициативой выступило МВД России. Сейчас за отсутствие знака «Шипы» предусмотрено предупреждение или штраф. В ведомстве заявили, что данное требование потеряло актуальность.