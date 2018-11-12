Географический диктант впервые провели в США

Более 100 русскоговорящих жителей США приняли участие в международной образовательной акции «Географический диктант». Наши соотечественники из Нью-Йорка и Вашингтона решили проверить свои знания по географии.

Юля Клюзова, координатор проекта, сообщила, что в Нью-Йорке в акции приняло участие около 40 человек. Были и те, кто присоединился к акции онлайн. Организатором мероприятия выступило общество «Русская молодежь Америки».

В диктанте участвовало очень много молодых людей, в том числе те, кто родился в США, но интересуется историей России. Самому младшему участнику 7 лет.

Русские американцы утверждают, что вопросы были сложными, но их спасла логика, общие знания и воспоминания о родных городах России.

Организатором «Географического диктанта» в Вашингоне стало Россотрудничество. И.о. представителя этой организации в США Наталья Мороз рассказала корреспонденту ТАСС, что «диктант проводился на площадке Русского культурного центра, где по традиции часто собираются русскоязычные жители города».

Участники диктанта рассказали, что им больше понравились вопросы не на знание географических особенностей России, а на смежные темы - история и культура их родной страны.