Нулевая видимость и затопленные улицы: в Новосибирске прорвало трубу с горячей водой

В Новосибирске в результате крупной коммунальной аварии несколько улиц города затопило кипятком. При этом, стоит отметить, что температура воздуха составляет -13 градусов. Как сообщают жители города, в результате ЧП автомобильное движение было парализовано.

Инцидент произошел на улице Котовского, около дома №44. Отмечается, что вода затопила несколько помещений, а всю территорию заволокло густым паром.

Как сообщают в соцсетях местные жители, в некоторых зданиях оказались заблокированы люди. Кроме того, несколько человек могли получить ожоги.

Видимость на месте прорыва практически нулевая. Фото и видео с места событий в Сеть выкладывают очевидцы.

В настоящий момент на месте работают специалисты, однако прорыв до сих пор предотвратить не удалось.