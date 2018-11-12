Нулевая видимость и затопленные улицы: в Новосибирске прорвало трубу с горячей водой
В Новосибирске в результате крупной коммунальной аварии несколько улиц города затопило кипятком. При этом, стоит отметить, что температура воздуха составляет -13 градусов. Как сообщают жители города, в результате ЧП автомобильное движение было парализовано.
Инцидент произошел на улице Котовского, около дома №44. Отмечается, что вода затопила несколько помещений, а всю территорию заволокло густым паром.
Как сообщают в соцсетях местные жители, в некоторых зданиях оказались заблокированы люди. Кроме того, несколько человек могли получить ожоги.
Видимость на месте прорыва практически нулевая. Фото и видео с места событий в Сеть выкладывают очевидцы.
В настоящий момент на месте работают специалисты, однако прорыв до сих пор предотвратить не удалось.