В Цирке на Цветном бульваре сообщили подробности нападения леопарда на ребенка

Руководитель пресс-службы Московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин рассказал «Звезде» подробности нападения леопарда на четырехлетнюю девочку.

«Есть такая практика в цирке – мы проводим экскурсии по закулисной части. Прошли такие две экскурсии, состоящих из детей дошкольного возраста и чуть постарше в сопровождении нескольких взрослых. В момент, когда они стояли в гардеробе, раздевались по цирку вели леопарда, который работает на фотографии, он работает в фойе», - заявил Никулин.

По его словам, была допущена ошибка дрессировщика и его ассистента, они не организовали свободный коридор.

«Леопардиха отмахнулась от девочки, что именно там было я не знаю, могу судить по рассказам свидетелей. Она махнула лапой и зацепилась за свитер девочки. Дрессировщик сразу же прыгнул на леопарда, обездвижил ее. После чего леопарда отвели в комнату», - добавил руководитель пресс-службы цирка.

Ребенка доставили в медпункт. Врачи осмотрели девочку, и заключили, что с ней все хорошо.

После инцидента дети, как планировалось, пошли на экскурсию по цирку. После нее все дети пошли на спектакль, в том числе и пострадавшая девочка.

«Единственное, что пострадало- свитер», - заключил Никулин.

Он отметил, что леопард был без намордника, эти животные специально дрессируются для работы с публикой.