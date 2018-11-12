В США отметили снижении зависимости российской экономики от доллара
По данным американских СМИ, попытки РФ по уменьшению зависимости от доллара принесли результаты.
Фото: Ohde, face to face, Globallookpress
Попытки, предпринятые Россией по дедолларизации экономики страны, оказались успешными. Об этом сообщает специалисты The Wall Street Journal.
Так, ссылаясь на данные Центробанка, отмечается, что доля доходов от экспорта в долларах снизилась на 12% - с 80% до 68%.
Кроме того, частные лица стали делать меньшее количество вкладов в иностранной валюте в банках РФ.
Помимо всего, отмечается, что Россия стремительно увеличивает объем торговли между с Китаем.
Тем не менее, журналисты издания также упомянули о не очень успешных усилиях России по дедолларизации торговли нефтью с такими странами, как Иран и Турция.
Однако, подводя итоги, специалисты пришли к выводу, что РФ успешно «дает отпор гегемонии американской валюты».