Израильские военные уничтожили одного из ключевых командиров ХАМАС в секторе Газа

В время боестолкновений с силами палестинских боевиков ХАМАС погиб израильский подполковник. Об этом сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля.

Имя погибшего не разглашается. Детали операции, которую проводили израильские военные проводили в секторе Газа также не называются.

Сначала издание сообщало, что в перестрелке погиб бригадный генерал, но позже оно скорректировало свою заметку. В официальном Twitter армии также сказано о гибели подполковника.

Палестинцы также понесли потери: во время рейда спецназа ЦАХАЛ в секторе Газа шестеро человек погибли, в их числе один из ключевых командиров ХАМАС, глава элитного формирования Нур Бараке.

Операция ЦАХАЛ проводилась в ночь на 12 ноября в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Палестинцами был нанесен ответный ракетный удар по израильской территории. Две ракеты были перехвачены системой ПРО «Железный купол».