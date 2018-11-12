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В России могут ввести штраф за опасное вождение

Дарья Михалина
10:45 12.11.2018
В ГИБДД предложили штрафовать за опасное вождение на 5 тысяч рублей.
В России могут ввести штраф за опасное вождение
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Госавтоинспекция разработала новый законопроект, по которому штраф за опасное вождение составит пять тысяч рублей. Об этом рассказал глава ГАИ Михаил Черников.

По его словам, изменения будут внесены в уже существующую статью КоАП РФ.

«Предполагаемая административная ответственность - штраф в размере пяти тысяч рублей», - заявил Черников в интервью ТАСС.

Кроме того, отмечается, что в Госдуму был внесен еще ряд законопроектов, разработанных в других ведомствах. Все они затрагивают вопросы безопасности дорожного движения.

Так, например, Минтранс предложил увеличить штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути до пяти тысяч рублей.

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