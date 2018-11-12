Атмосферное давление в Москве побило новый рекорд

В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления - 770 мм ртутного столба. Оно достигло этой отметки в ночь на 12 ноября.

Предыдущий рекорд, как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, был зафиксирован 12 ноября 1993 года. Тогда он составил 767 мм ртутного столба.

По данным Gismeteo, в Москве 12 ноября температура будет колебаться от -3°С до -5°С. При этом к концу недели москвичей ждет потепление до +5°С.

В выходные ожидаются осадки - небольшой дождь и мокрый снег.