Масштабные последствия пожаров в американском городе Парадайс сняли из космоса

В Калифорнии продолжают полыхать лесные пожары. Спутник WorldView 3 от DigitalGlobe снял из космоса масштабные последствия разгула стихии в городе Парадайс.

На снимках из космоса виден густой дым от пожаров вокруг Парадайса и других близлежащих городов. На других фото, сделанных с помощью коротковолнового инфракрасного прибора WorldView-3, показано как распространяется пожар. Снимки опубликованы в издании Space.com.

Лесной пожар на севере Калифорнии был признан крупнейшим в истории штата. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в результате разгула стихии погибли почти 30 человек.

Ранее сообщалось, что пожар охватил территорию свыше трех тысяч гектаров и оставил без жилья сотни людей.