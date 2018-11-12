Археологи обнаружили самый древний рисунок в истории человечества

Археологи обнаружили на острове Борнео самый древний образец фигуративной живописи. Рисунок представляет собой изображение быка. По предварительным данным, его возраст составляет около 40 тысяч лет. Изображение было выполнено красной краской.

Кроме того, специалисты также обнаружили несколько древних наскальных рисунков в той же пещере. На них также изображены животные, однако нанесены на стены они были несколько позже.

Отмечается, что приблизительно в то же время появилась наскальная живопись в Европе.

Подробные результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

В настоящий момент ученые выясняют, кем были люди, создавшие рисунки в пещерах на Борнео, и откуда они пришли.