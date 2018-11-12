Теплая улыбка Трампа и большой палец Путина: как прошла встреча лидеров в Париже

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести двусторонние переговоры во время саммита большой двадцатки, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. Такими планами Путин поделился в ходе торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, которые прошли в Париже. Там обстоятельно пообщаться президентам России и США не позволил протокол.

В день годовщины окончания Первой мировой войны почтить память 10 миллионов погибших солдат и семи миллионов мирных жителей в Париже собрались главы 72 государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон больше всего переживал, что внимание общественности сместится с памятной даты на встречу лидеров России и США. И его опасения оказались небеспочвенны: самые громкие заголовки ведущие СМИ посвятили Путину и Трампу.

«Трамп был очень мрачен на церемонии. Он засиял лишь единожды, когда увидел, как к нему подходит Путин. Он простодушно улыбнулся, что особенно было заметно на фоне Меркель и Макрона, чьи лица не выражали каких-либо эмоций при виде российского лидера. Путин наспех пожал им руки, а Трампу показал большой палец», - сказано в газете Guardian.

Издание Bisiness Insider заявило, что Трамп засиял, когда Путин присоединился к мировым лидерам на Парижском мероприятии по случаю годовщины Первой Мировой войны.

«В то время, как господин Трамп улыбался, увидев Путина подходящего к группе лидеров возле Триумфальных ворот, господин Макрон хмурился. Канцлер Германии Ангела Меркель также не выражала радости, когда Путин подходил к главам государств», - отмечает издание.

Теплую улыбку Трампа отметили практически все СМИ. Как и большой палец, который показал президенту США Владимир Путин. Один из наиболее любимых жестов американского лидера. Путин приберег свое самое теплое приветствие для Трампа во время встречи с мировыми лидерами в Париже, и Трамп ответил ему взаимностью.

«В то время, как Путин коротко поприветствовал Меркель и Макрона, Трамп похлопал его по плечу. Путин также показал президенту США большой палец - жест, который Трамп сам постоянно демонстрирует во время фотографирования», - отмечает Bisiness Insider.

Интрига о встрече Путина и Трампа сохранялась до торжественного ланча. Президенты должны были сидеть рядом, но и здесь Елисейский дворец внес свои коррективы - лидеры оказались друг напротив друга, пообщаться в полноценном формате им так и не удалось.

«В любом случае мы к диалогу готовы это же не мы выходим из договора а американцы и они и мы настроены чтобы восстановить диалог», - заявил президент России.

На выходе из Елисейского дворца Путин рассказал журналистам, что перекинулся парой слов с главой Соединенных Штатов.

Как заявили в Белом Доме, поговорили не только российский и американский лидеры, к беседе подключились Макрон и Меркель. Они обсудили ядерный договор, ситуацию в Сирии, Саудовской Аравии, Афганистане, Китае, а так же вопросы торговли и санкций. Но главное, что эта беседа продолжится тет-а-тет между Путиным и Трампом, которая, вероятно, состоится во время саммита G20 в Аргентине.