Истребитель F/A-18 упал в море с авианосца Ronald Reagan

Американский военный истребитель и штурмовик F/A-18 упал в море с авианосца Ronald Reagan.

Как следует из сообщения пресс-службы 7-го флота ВМС США, оба летчика были спасены. Они были доставлены на борт авианосца Ronald Reagan, где были обследованы врачами. Никто из пилотов сильно не пострадал.

Отмечается, что истребитель базировался на авианосце Ronald Reagan и выполнял учебные полеты. Инцидент произошел в 300 километрах от острова Китадай.

Причины случившегося неизвестны. По факту ЧП начато расследование.