На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница

Учительница, которая оскорбила девочку из-за порванной кофты на уроке в школе сахалинского города Холмска, уволилась. Об этом сообщила РИА Новости глава районного управления образования Татьяна Карнаух.

В социальных сетях пользователи активно комментируют видеозапись, на которой учитель русского языка и литературы из-за маленько дырочки на одежде довела до слез ученицу. Инцидент снял на камеру телефона одноклассник девочки.

«Педагог признала вину и уволилась», - рассказала агентству Карнаух, отметив, что перед этим учительница извинилась перед девочкой и ее родителям в присутствии всего класса.

По словам главы районного управления образования, в школе №1 уже состоялся малый педсовет, на котором подобное происшествие было признано недопустимым. В этот же день в районном управлении образования пройдет совещание с руководителями всех школ муниципального образования для предотвращения подобного рода инцидентов.

Ранее сообщалось, что областная прокуратура по данному инциденту организовала проверку.