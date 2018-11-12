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Пушилин и Пасечник лидируют на выборах руководителей ДНР и ЛНР

Дарья Михалина
08:50 12.11.2018
В Донецке и Луганске объявили предварительные итоги выборов. На выборах главы ДНР лидирует Денис Пушилин, а на выборах главы ЛНР — Леонид Пасечник.
Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

В Донецке и Луганске подводят предварительные итоги выборов.

По их результатам в Донецке уверенно лидирует Денис Пушилин, ставший исполняющим обязанности руководителя ДНР после смерти Александра Захарченко.

Как сообщается, за Пушилина свои голоса отдали практически две трети избирателей. Кроме того, общественное движение «Донецкая республика», которым также руководит Пушилин, лидирует на выборах в Народный совет.

В ЛНР наибольшее число голосов получил временно исполняющий обязанности главы ЛНР и бывший министр госбезопасности Леонид Пасечник и его общественное движение «Мир Луганщине».

За проведениями выборов следила комиссия международных наблюдателей из 14-ти стран. Как заявили в Кремле, народное голосование никак не противоречит минским договоренностям.

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