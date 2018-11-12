Завершено строительство всех железнодорожных опор Крымского моста

Строители Крымского моста закончили возводить опоры его железнодорожной части. В общей сложности они соорудили 307 конструкций, который сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения весом около 160 тысяч тонн.

«Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные», - отметил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

В инфоцентре «Крымский мост» уточнили, что финальной стала железнодорожная опора № 254. Ее установили в Керченском проливе на участке между фарватером и крымским берегом.

«Опора выведена на проектную отметку - 33 метра от уровня воды, практически 12-этажная высота», - сообщил руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Алексей Двоеглазов.

Ожидается, что железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется в декабре 2019 года.