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«Роскосмос» откажется от запуска ракет «Союз-ФГ»

Александра Арсентьева
08:38 12.11.2018
По словам Рогозина, с января 2020 года космический корабль «Союз МС» будет летать на РН «Союз 2.1а» с Байконура.
Фото: Роскосмос

Эксплуатация ракеты-носителя «Союз-ФГ», которую Роскосмос использует для доставки экипажа на МКС, закончится в конце следующего года. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что с января 2020 года космический корабль «Союз МС» будет летать на РН «Союз 2.1а» с Байконура.

По словам Рогозина, беспилотные испытания новой ракеты среднего класса «Союз-5» начнутся в 2022 году. Первый пилотируемый запуск планируется провести в 2023 году с новым пилотируемым кораблем «Федерация».

Также в 2023 году начнется эксплуатация второго стартового комплекса космодрома Восточный, с него будут запускать РН «Ангара» тяжелого и легкого классов, отметил глава Роскосмоса.

В мае 2001 года прошел первый запуск «Союз-ФГ». Ракета представляет собой модификацию РН «Союз-У», которая была разработана в СССР в 1970-е годы. В настоящее время «Союз-ФГ» - это единственная в мире ракета, которая используется для запусков пилотируемых кораблей с экипажами к МКС.

Одиннадцатого октября запуск «Союз-ФГ» с космическим кораблем закончился неудачей: один из боковых блоков не смог отсоединиться от центрального, в результате этого случилась авария.

 

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