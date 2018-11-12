Автобус с футбольной командой упал в 90-метровую пропасть в Перу

В Перу автобус с игроками юношеской футбольной команды упал в 90-метровую пропасть. Подробности трагедии, произошедшей 11 ноября, сообщает местное издание Peru 21.

ЧП случилось на севере страны в регионе Родригес-де-Мендоса. Жертвам аварии стали семь подростков в возрасте от 7 до 14 лет.

Глава местной больницы рассказал журналистам, что дорога в месте, где произошло ДТП, довольно узкая, и двум транспортным средствам там разъехаться крайне проблематично.

Что именно стало причиной трагедии с игроками команды, пока точно не ясно. Рассматриваются две основные версии произошедшего: ошибка водителя и техническая неисправность автобуса.