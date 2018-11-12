Даблдекер врезался в остановку в Лондоне: пострадали 20 человек
До столкновения с остановкой даблдекер врезался в одноэтажный рейсовый автобус и легковой автомобиль.
Фото: Adrianserg7, Twitter
Двухэтажный автобус протаранил остановку общественного транспорта в Лондоне. В результате ЧП пострадали 20 человек.
Как сообщает Sky News, двоим пострадавшим оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Среди них - 15-летняя школьница, которая находится в реанимации в критическом состоянии.
До столкновения с остановкой даблдекер врезался в одноэтажный рейсовый автобус и легковой автомобиль. Предполагаемый виновник аварии - водитель даблдэккера - задержан.
По предварительным данным, водитель двухэтажного автобуса сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.