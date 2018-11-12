Крупнейший пожар в Калифорнии уничтожил дом актера Джерарда Батлера

Лесные пожары, бушующие в Калифорнии, уничтожили дом известного голливудского актера Джерарда Батлера. Об этом сам артист рассказал в Twitter.

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающий момент для Калифорнии. Я вдохновлен мужеством, духом и жертвой пожарных», - подписал Батлер публикацию.

Свои дома в Малибу также были вынуждены покинуть такие знаменитости, как актриса Алисса Милано, светская львица Ким Кардашьян, режиссер Гильермо дель Торо и некоторые другие.

Лесной пожар на севере Калифорнии признан крупнейшим в истории штата. В регионе был введен режим ЧС. Сообщается, что жертвами стихии стали около 30 человек.

Напомним, пожар охватил территорию более трех тысяч гектаров и оставил без жилья сотни людей.