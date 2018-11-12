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Анастасия Приходько сбежала с интервью после неудобных вопросов о Тимошенко

Александра Арсентьева
08:10 12.11.2018
На программу Приходько позвали после того, как она заявила, что уходит со сцены ради политики.
Видео: Пятый канал, YouTube

Участница музыкального конкурса «Евровидение-2009» Анастасия Приходько не выдержала вопросов о Юлии Тимошенко, которую певица решила поддерживать на предстоящих выборах, и сбежала прямо во время интервью.

На программу Приходько позвали после того, как она заявила, что уходит со сцены ради политики. Во время беседы она сказала, что Тимошенко не ведет бизнес как действующий украинский президент Петр Порошенко. Но, когда ведущая спросила, откуда тогда берет деньги лидер партии «Батькивщина», певица не смогла ответить, но отметила, что Тимошенко уважают во всем мире и она очень умна, заявляет украинский «Пятый канал».

Также Приходько выразила уверенность: если Тимошенко сказала, что не ведет бизнес, значит, это правда и ей нужно верить. После вопроса ведущей о том, будут ли обе женщины лгать избирателям, в студии завязалась словесная перепалка. В ней участвовал один из сопровождающих певицы. Сама Приходько в это время сняла микрофон и ушла из студии.

Напомним, 30 октября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что собирается в случае победы на президентских выборах Украины добиться от России компенсации убытков, которые были якобы нанесены якобы утратой Крыма и Донбасса.

Также Тимошенко усилила силовую сторону избирательной кампании, заявив о формировании так называемого военного кабинета. Его состав будет назван перед выборами президента Украины.  

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