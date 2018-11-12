Новым главой Хакасии избран представитель КПРФ Валентин Коновалов. Он был единственным кандидатом во втором туре, а в бюллетенях были две графы - «за» и «против».

После подчета всех протоколов 30-летний представитель коммунистической партии набрал более 57% голосов. Против него высказались чуть более 41% проголосовавших.

Общая явка избирателей, по данным ЦИК, составила более 40%. По закону для победы было достаточно, чтобы кандидата поддержала половина избирателей, пришедших на участки.

Первый тур выборов главы Хакасии прошел 9 сентября, однако никто из претендентов не смог набрать нужное количество голосов. После этого продолжать избирательную кампанию отказались все, кроме Коновалова, получившего в первом туре 44%.