Опубликованы новые эскизы концепт-кара Lada X-Stream

В Сети появились новые эскизы концерт-кара Lada X-Stream. Их автором стал дизайнер Артур Хиндалонг, ранее проходивший стажировку в дизайн-студии «АвтоВАЗ».

Разрабатывая дизайн, Хиндалонг взял во вниманию концепцию и фирменный Х-стиль «АвтоВАЗ», однако представил свою модель более яркой и альтернативной. Эскизы были опубликованы на портале Cardesign.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен 3-литровой силовой установкой V6 и электрическим двигателем. А также, по предварительным данным, Lada X-Stream будет обладать системой искусственного интеллекта.

По словам специалистов, модель в первую очередь заинтересует молодежь.