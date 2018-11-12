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Леопард напал на девочку в фойе цирка на Цветном бульваре

Александра Арсентьева
07:33 12.11.2018
В правоохранительных органах по факту нападения хищника на ребенка ведется проверка.
Леопард напал на девочку в фойе цирка на Цветном бульваре
Фото: Matthias Tödt, dpa-Zentralbild, Globallookpress

В Цирке на Цветном бульваре леопард набросился на четырехлетнюю девочку, которая пришла на экскурсию вместе с сестрой-третьеклассницей. Как сообщает издание «Московский комсомолец», нападение произошло в холле, в тот момент, когда дрессировщики проходили мимо детей с хищником на поводке и без намордника.

Как рассказали очевидцы, четырехмесячный леопард внезапно прыгнул на ребенка. Дрессировщик начал тянуть хищника на себя, но леопард отпустил девочку не сразу. Ребенка спасло то, что животное находится в относительно молодом возрасте, и то, что на девочке была теплая одежда. Свитер девочки был порван в клочья, а на шее осталась царапина. Ей предстоит курс уколов от бешенства.

В правоохранительных органах по факту нападения леопарда на ребенка ведется проверка.

Напомним, подобный случай случился 28 октября на Кубани. Тогда цирковая львица во время представления совершила нападение на четырехлетнюю девочку. Ребенок сильно пострадал, врачи даже ввели ее в медикаментозную кому.  

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