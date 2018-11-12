Мэй заявила о готовности к «другим» отношениям с Россией

Британия открыта к «другим» отношениям с Российской Федерацией. Об этом сказано в речи британского премьера Тереза Мэй. Отмечается, она собирается выступить с данным заявлением на банкете лорда-мэра Сити 12 ноября.

«Мы остаемся открытыми другому типу отношений - таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения, которые подрывают международные договоренности и международную безопасность, и при которых она будет работать совместно с нами над выполнением обязательств, являющихся общими для нас как членов СБ ООН», - приводит издание The Independent выдержки из речи Мэй.

В своей речи Мэй отмечает, что нынешний уровень отношений между Британией и Россией не устраивает Лондон.

«Как я сказала год назад, это не те отношения с Россией, которые мы хотим», - сказано в тексте выступления британского премьера.

Сообщается, что в своей речи премьер намерена снова обратить внимание на скоординированный ответ стран Запада на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ранее посольство РФ в Британии выступило за прагматичные отношения двух государств.

В ноябре посол Британии в России Лори Бристоу сообщил, что Лондон конфронтации с Москвой не ищет, отметив, что на восстановление отношений между странами потребуется время.