СМИ: цены на сладкую газировку в России вырастут на 20%

В России в ближайшее время повысятся цены на сладкие газированные напитки. В среднем стоимость изменится на 20%. Предложение поступило от Экспертного совета и получило поддержку от Минздрава.

Так, в среднем цена на один литр напитков вырастет с 65 до 78 рублей.

Как сообщает газета «Известия», подобные меры введены для того, чтобы граждане стали правильнее питаться. Отмечается, что в настоящий момент в России два миллиона человек страдают от ожирения, вызванного в том числе и газированными напитками. При этом ежегодно статистика растет.

В настоящий момент меры подробно обсуждаются в Минздраве.