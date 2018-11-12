СМИ: цены на сладкую газировку в России вырастут на 20%
Сладкие газированные напиткимогут подорожать примерно на 20%. Подобные меры будут введены для борьбы с ожирением.
Фото: Pixabay
В России в ближайшее время повысятся цены на сладкие газированные напитки. В среднем стоимость изменится на 20%. Предложение поступило от Экспертного совета и получило поддержку от Минздрава.
Так, в среднем цена на один литр напитков вырастет с 65 до 78 рублей.
Как сообщает газета «Известия», подобные меры введены для того, чтобы граждане стали правильнее питаться. Отмечается, что в настоящий момент в России два миллиона человек страдают от ожирения, вызванного в том числе и газированными напитками. При этом ежегодно статистика растет.
В настоящий момент меры подробно обсуждаются в Минздраве.