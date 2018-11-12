В NASA раскрыли секрет идеально прямоугольного айсберга

Прямоугольный айсберг в Антарктике, который сфотографирован NASA в октябре, откололся от шельфового ледника Ларсена еще год назад, за это время он пережил множество столкновений с другими айсбергами. Об этом сообщается в блоге NASA Earth Matters.

Айсберг с прямыми углами запечатлел специалист агентства Джереми Харбек во время полета в рамках программы по наблюдению за льдами IceBridge. Из-за формы айсберга исследователи предположили, что он недавно откололся от шельфового ледника Ларсена.

Но анализ спутниковых фото показал, что айсберг сформировался в ноябре прошлого года, спустя несколько месяцев после того, как от ледника откололся другой огромный айсберг, который получил название A-68. На данный момент длина айсберга составляла почти четыре километра. Потом айсберг начал двигаться на север, как говорится в сообщении, на пути он регулярно сталкивался с другими айсбергами вследствие чего потерял свыше двух километров длины и со временем «обточился» до своей нынешней формы, видной на фото со спутника Landsat 8, который был сделан 14 октября, за несколько дней до полета IceBridge.

«К ноябрю 2018 года айсберг вышел в открытую воду, теперь это просто еще одна масса льда на пути к собственной смерти», - сказано в сообщении NASA.

Ранее специалисты сняли на видео формирование шестикилометрового айсберга, который откололся от ледника Хельхейм: это поможет построить точные модели разрушения ледников.