На Сахалине прокуратура проверяет сообщения об унижении школьницы учителем

Прокуратура начала расследование по делу об унижении учительницей школьницы одного из учебных заведений Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Кроме того, стоит отметить, что преподавательница, унизившая ученицу в школе №1 города Холмск, уволилась. Преподавательский состав учебного заведения также провел беседу с Инной Хорошевой о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний. После чего, как сообщает РИА Новости, педагог признала свою вину и публично извинилась.

Ранее сообщалось, что в городе Холмск учительница русского языка и литературы довела девочку до слез из-за дырки на кофте. Инцидент снял на видео один из очевидцев, после чего ролик был опубликован в Сети.