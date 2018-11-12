На Сахалине прокуратура проверяет сообщения об унижении школьницы учителем
Отмечается, что унизившая школьницу на Сахалине учительница уволилась по собственному желанию.
Видео: Данил Паршуков, Youtube
Прокуратура начала расследование по делу об унижении учительницей школьницы одного из учебных заведений Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Кроме того, стоит отметить, что преподавательница, унизившая ученицу в школе №1 города Холмск, уволилась. Преподавательский состав учебного заведения также провел беседу с Инной Хорошевой о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний. После чего, как сообщает РИА Новости, педагог признала свою вину и публично извинилась.
Ранее сообщалось, что в городе Холмск учительница русского языка и литературы довела девочку до слез из-за дырки на кофте. Инцидент снял на видео один из очевидцев, после чего ролик был опубликован в Сети.