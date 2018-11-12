Самый мощный за десять лет ливень накрыл Катар: видео

Катар накрыл мощнейший циклон. По словам жителей аравийского эмирата, таких ливней не видели уже лет десять.

Привычную солнечную погоду внезапно сменила кромешная тьма. Небо закрыли грозовые тучи, засверкали молнии и полил сильнейший дождь.

В столице Катара, Дохе, нет водостоков, поэтому городские службы пытались откачать дождевую воду с трасс. Но автоцистерны с напором не справлялись и только создавали дополнительные заторы на дорогах.

В районе Персидского залива мощные ливни идут уже несколько дней. Циклон накрыл и Саудовскую Аравию, и Кувейт. Там стихия причинила серьезный материальный ущерб и даже привела к отставкам в правительстве.