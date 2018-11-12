Boeing-737 аварийно сел в Норильске

Борт авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в пункте назначения, в Норильске. Самолет Boeing 737-800 выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово в Норильск, и совершил аварийную посадку в 6.15 по местному времени (в 2.15 по Москве).

«Когда самолет заходил на посадку, сработал датчик выпуска закрылков. Посадка прошла благополучно», - рассказала официальный представитель пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры РИА Новости.

На борту находились 166 взрослых пассажиров, 20 детей и шесть членов экипажа.

Отмечается, что обратный рейс, запланированный на 7.00 (3.00 по Москве) был перенесен на два часа, так как компания решила провести обследование воздушного судна. Пассажиры вылетят в Москву резервным бортом.