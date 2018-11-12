Полиция перекрыла дороги к аэропорту во Флориде из-за «бомбы»
Полиция перекрыла дороги, ведущие к аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде после сообщения о подозрительным пакете.
Фото: AMMiaReb, Twitter
Видео: Ceejness, Twitter
В аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида полиция проверяет подозрительный пакет после сообщения о возможной бомбе, сообщает RT.
Как рассказывают пассажиры аэропорта, воздушная гавань заблокирована. Дороги к Форт-Лодердейлу перекрыты.
Очевидцы публикуют видео и фотографии с места происшествия.