Трамп обсудил с Путиным, Макроном и Меркель в Париже Договор о РСМД

Американский лидер Дональд Трамп во время визита в Париж обсудил с президентом России Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также сирийскую ситуацию и санкции.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп поговорил с мировыми лидерами о ситуации в Саудовской Аравии, Афганистане, Китае и Северной Корее. По ее словам, состоялись «очень хорошие дискуссии во время двухчасового обеда».

Мировые лидеры, в числе которых президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, прибыли в Париж в рамках торжественных мероприятий, которые посвящены 100-летию окончания Первой мировой войны. Кроме того, российский президент Владимир Путин рассказал, что ему удалось пообщаться с Трампом. Свою беседу с ним он назвал хорошей.

Ранее сообщалось, что активистка движения Femen бросилась под кортеж американского лидера Дональда Трампа в Париже.