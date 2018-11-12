В кафе на юге Москвы вспыхнул пожар: видео

В ночь на 12 ноября в кафе на юге Москвы произошел пожар. Загорелось здание, расположенное в Востряковском проезде.

На место происшествия оперативно прибыли бригады пожарной службы. По предварительным данным, возгорание началось из-за жировых накоплений в вентиляции.

Как свидетельствуют очевидцы, в результате ЧП пострадавших нет.