В кафе на юге Москвы вспыхнул пожар: видео
ЧП произошло в ночь на 12 ноября, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Фото: Дима Труфанов, ВК
Видео: Дима Труфанов, ВК
В ночь на 12 ноября в кафе на юге Москвы произошел пожар. Загорелось здание, расположенное в Востряковском проезде.
На место происшествия оперативно прибыли бригады пожарной службы. По предварительным данным, возгорание началось из-за жировых накоплений в вентиляции.
Как свидетельствуют очевидцы, в результате ЧП пострадавших нет.