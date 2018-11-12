На Украине заявили о критической зависимости от российского топлива

Топливный коллапс ожидает Украину в случае прекращения поставок российских нефтепродуктов, заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук порталу «Обозреватель».

Около 60% импортируемого топлива приходится на Россию, в связи с чем прекращение поставок будет катастрофическим ударом для украинского рынка. Он может продлиться до полугода, отметил эксперт, пока рынок не переориентируется.

«Сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом», — заявил он.

Корольчук добавил, что и Россия в настоящее время не заинтересована в приостановке поставок топлива на Украину, что приведет к потере доходов. Кроме того, за последние четыре года экспорт нефтепродуктов из РФ только увеличился.

Ранее в РФ заявили о прекращении поставок топлива Белоруссии сверх ее потребностей, что привело к скачку цен на топливо на Украине, в некоторых случаях до 22,7%.