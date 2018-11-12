В Египте найдены редкие мумии

Необычную и ценную находку обнаружили египетские археологи при раскопках в Саккаре. Там находится самый древний некрополь столицы Древнего Царства - Мемфиса.

Изучая подземный комплекс, в нем были найдены семь гробниц. В трех из которых, относящихся к Новому царству, были обнаружены захоронения с десятками мумифицированных кошек. Вместе с ними «покоилась» сотня деревянных позолоченных статуэток кошек и одна бронзовая, изображающая кошачью богиню. Также найдены деревянные, но покрытые позолотой статуэтки льва, коровы и сокола, а еще - деревянные саркофаги в виде кобр с мумиями змей и саркофаги крокодилов. Обнаружено более тысячи амулетов, посвященных различным божествам.

В других четырех гробницах, созданных в эпоху Древнего царства, археологи нашли редкие мумии жуков-скарабеев, завернутые в ткань. При этом некоторые из них – в очень хорошем состоянии. Как отмечается на странице Министерства по делам древностей Египта в Facebook, это первые мумии скарабеев, найденные в некрополе. Два больших жука находились в прямоугольном саркофаге из известняка, на крыше которого нарисованы три черных скарабея.