Использование российских самолетов-амфибий Бе-200 может принести США пользу, поскольку американские города часто страдают от крупных природных пожаров. Как считает издание Asia Times, в Штатах никогда не производили самолеты, которые предназначены для тушения пожаров.

По данным автора статьи, Россия, Япония и Канада являются лидером в области борьбы с пожарами при помощи авиации. Однако российский Бе-200 – лучший вариант по соотношению цена-качество, а также по сравнению с аналогами обладает лучшими скоростными характеристиками.

Издание отмечает, что в Штатах используют старые переоборудованные самолеты, дорогие в обслуживании, которые, скорее всего находятся уже не в самом лучшем состоянии.

По мнению автора, Вашингтон мог бы арендовать Бе-200, так как российские самолеты продемонстрировали свою эффективность. Кроме того, если Белый дом ищет точек соприкосновения для сотрудничества с РФ, то вопрос лизинга российских самолетов может стать одной из тем на ближайшей встрече лидеров США и России. К примеру, на саммите G20.

На севере Калифорнии на более 42 гектарах бушует лесной пожар Camp. Он уже успел уничтожить около семи тысяч построек и целый город Парадайс. В результате инцидента погибли 25 человек. Пожар уже назвали самым разрушительным в истории штата. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем местные власти и пригрозил лишить Калифорнию финансирования.