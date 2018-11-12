Женщина случайно утопила автомобиль в пруду в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга женщина не справилась с управлением, и ее легковой автомобиль вылетел за пределы дороги и утонул в пруду.

Как рассказала водитель изданию Gazeta.SPb, инцидент произошел на Петергофском шоссе около ЖК «Солнечный город». Женщине удалось выбраться из транспортного средства, не пострадав. После того, как авто угодило в воду, водитель сообщила в социальных сетях о происшествии и попросила о помощи.

«Товарищи, может кто-то может помочь с лебедкой вытащить? Не справилась с управлением», - написала она.

К настоящему моменты машину автолюбительницы уже извлекли из водоема. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.