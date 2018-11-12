В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона

Надвигающийся на Камчатку циклон стал причиной отмены занятий в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщила мэрия города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены», - указано в сообщении.

При этом детские сады продолжат работать в прежнем режиме.

В свою очередь в МЧС предупредили о том, что к берегам Камчатки со стороны Охотского моря приближается мощный циклон, несущий с собою сильные осадки и штормовой ветер. 12 ноября в регионе прогнозируется сильный снег до 15 миллиметров, ветер восточный 25-30 метров в секунду с усилением в отдельном районе до 33-38 метров в секунду.